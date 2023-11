DCU, James Gunn fa chiarezza sui casting: 'Se ascoltate i rumor, dovete sapere questo'

Dopo aver ammesso che a volte i fan-casting dei film di supereroi possono rivelarsi utili, il regista e sceneggiatore James Gunn, attuale direttore creativo del DCU, ha chiarito una questione molto importante relativa ai casting della nuova saga cinematografica basata sui fumetti DC Comics.

Nello specifico, James Gunn è apparso sulla piattaforma di social network Threads per commentare i tanti rumor sul casting dei tanti progetti DCU in sviluppo, come ad esempio le voci circolate in questi giorni che vorrebbero Patrick Schwarzenegger nel ruolo di Lanterna Verde per la serie tv Lanterns in sviluppo per il servizio di streaming on demand Max: il regista, che porterà il DCU al cinema per la prima volta a luglio 2025 con il suo nuovo film Superman: Legacy, ha specificato che i rumor relativi a progetti DC ancora privi di sceneggiature sono al 99% falsi, dato che i DC Studios hanno stabilito che la ricerca degli attori per un film o una serie tv inizierà solo quando il copione di quel determinato progetto sarà ufficialmente completato.

"Ogni giorno mi chiedono informazioni su voci di corridoio secondo cui vari attori sarebbero stati scritturati in vari ruoli", ha scritto James Gunn su Threads. "Voglio darvi una regola generale da tenere a mente quando si valuta la possibile veridicità di queste, che al 99% sono false: i DC Studios non sceglieranno mai mai ruoli senza un copione completo."

Nel frattempo, la star di Suicide Squad e The Suicide Squad Joel Kinnaman vuole tornare assolutamente nel DCU di James Gunn ed è pronto ad interpretare un nuovo personaggio.