DCU, James Gunn apre il sondaggio sul primo progetto: 'Quale volete?'

Con la Presidenza del DC Universe assieme a Peter Safran, si temeva che James Gunn potesse perdere quello smalto e quell'inconfondibile approccio ai cinecomic che lo rendevano tanto azzeccato. Ma lui non cambia e rimane fedele ai fan: è a loro (e anche a voi) che lascia la parola sul primo progetto da realizzare.

Dopo una breve pausa (semi-forzata) dai social, dettata dalle incombenze e gli oneri come nuovissimo Presidente dei DC Studios creati appositamente per lui (e per Peter Safran), James Gunn ha ripreso rapidamente possesso del suo fandom. Il grande ritorno è avvenuto ovviamente su Twitter, dove Gunn sembra aver anticipato uno dei possibili personaggi inediti introdotti nel suo futuro DCU. Successivamente, proprio su Twitter era tornato per scusarsi della sua assenza, mettendo in chiaro fin da subito che il rapporto coi fan è e rimarrà una costante nelle sue scelte per il grande schermo DC

“Anche se la nostra capacità di interagire su Twitter è stata ridotta a causa del carico di lavoro delle nostre nuove posizioni, stiamo ascoltando e siamo aperti a tutto mentre intraprendiamo questo viaggio e continueremo a farlo per i prossimi anni" – aveva scritto. Nella stessa serie di tweet si era dimostrato fin da subito attento alle richieste dai fan, anticipando un possibile salvataggio di Legends of Tomorrow e una distribuzione per la leggendaria Ayer’s Cut di Suicide Squad.

Non ancora soddisfatto, Gunn ha creato proprio nei giorni scorsi un nuovo account sul social di discussioni Mastadon, lasciando ai fan la parola sul prossimo progetto o quantomeno lasciandosi ispirare dalle idee più di nicchia. A fianco dei personaggi principali che rimarranno, da Acquaman a Superman, Gunn ha infatti chiesto: “Quale/i personaggio/i DC che non ha ancora avuto un proprio film vorresti vedere di più sul grande schermo?". Centinaia, forse migliaia le risposte, alcune innovative, altre decisamente piccate nel chiamare in causa progetti cancellati. Qualcuno infatti ironizza subito: “Che ne diresti di Batgirl?”.

Voi quale personaggio vorreste nel futuro DCU? Ditecelo nei commenti e se avete un account Mastadon correte a dirlo anche a James Gunn!