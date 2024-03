DCU: James Gunn ha appena svelato sui social l'esordio di questo famoso supereroe?

Il DCU è a lavoro su diversi film e serie tv, ma in queste ore il regista e direttore creativo della saga James Gunn, anche co-presidente dei nuovi DC Studios, potrebbe aver anticipato sui social l'esordio di un famoso supereroe DC mai visto prima dal grande pubblico.

Stiamo parlando di Deadman, che come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo in queste ore si è fatto largo sulla bacheca della pagina di James Gunn per il social network Instagram con una suggestiva immagine tratta dai fumetti DC: il disegno è tratto dalla copertina della miniserie del 2011 di Paul Jenkins e Bernard Chang 'DC Universe Presents: Deadman #1', e naturalmente ha portato i fan a ipotizzare che il personaggio Boston Brand/Deadman potrebbe presto esordire nel DCU.

In effetti questa non è la prima volta che James Gunn condivide questa copertina di Deadman sui social media, poiché l'aveva già utilizzata in un post di Halloween del 2022. Il regista in passato ha anche pubblicato copertine di vari personaggi DC sui suoi social media senza alcun tipo di contesto, come ad esempio per Mister Terrific e Captain Atom. Vale la pena ricordare che, meno di un anno dopo, è stato confermato che Edi Gathegi interpreterà Mister Terrific nel reboot di Superman, quindi l'entusiasmo dei fan intorno a questi post è quantomai giustificato.

Ricordiamo che nei giorni scorsi il DCU ha annunciato il film live-action di Teen Titans, che sarà sviluppato dalla sceneggiatrice di Supergirl: Woman of Tomorrow.

