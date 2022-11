DCU: James Gunn ha appena svelato il primo progetto con gli auguri di Halloween?

Ormai è fatta. Con un colpo di mano clamoroso e graditissimo ai fan, James Gunn e Peter Safran hanno preso il controllo del DCEU trasformandolo in DC Universe, mentre DC FIlms diventa DC Studios. Tutti si chiedono quale sarà il primo progetto della loro amministrazione. E forse Gunn ce l'ha appena detto: come sempre, un outsider!

E così è successo. Il nome che non avremmo mai potuto sperare – forse neanche sognare – di avere alla guida di un franchise da troppo tempo in perdita, è alla fine approdato a DC. Nel corso delle ultime settimane, dopo il piano decennale per il DC Universe buttato giù dal CEO David Zaslan, la ricerca di “un’equivalente di Kevin Feige” per Warner era iniziata febbrilmente. Ma Warner stava avendo enormi difficoltà: chi veniva chiamato – si è parlato anche di Todd Phillips – rifiutava di accollarsi un contratto d’esclusiva che, agli occhi di molti, attualmente è solo in perdita.

Non certo per la proposta economica, che sarà più che ricca, ma per l’obbligo di trasformarsi da regista/produttore a (di fatto) tycoon d’azienda, come ormai è successo a Kevin Feige. Ma senza alcuna sicurezza sui risvolti di questa ristrutturazione decennale. Oltre a Gunn, ovviamente, anche il nome di Peter Safran: molti si chiedono quali saranno i primi progetti messi in sviluppo dalla coppia, considerato che DC ha ancora una lunga lista di titoli della vecchia amministrazione già chiusi e in arrivo nelle sale e in streaming: fra questi, proprio ieri Shazam 2 ha chiuso il final cut.

Ora un indizio, per quanto flebile, potrebbe essere arrivato da Gunn con un tweet di auguri di Halloween, che trovate in calce all’articolo. Come immagine si vede Deadman, personaggio creepy horror introdotto oltre 55 anni fa nei fumetti. Un genere perfettamente in linea con le aspirazioni di Gunn, che anzi concilia il suo filone di cinecomic pulp con la vecchia cinematografia cult e anarchica di body horror e simili che ha segnato il suo inizio di carriera, sconosciuto ai più che l’hanno scoperto dai Guardiani della Galassia in poi.

Anche se non conoscete Deadman ma tenendo conto delle premesse, vi piacerebbe che fosse anche il lato horror e i personaggi minori dei fumetti a fungere da nuovo volto per DC?