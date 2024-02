DCU, James Gunn ha appena confermato l'esordio di un famoso supereroe dei fumetti?

Dopo le recenti dichiarazioni di Dave Bautista su un possibile passaggio al DCU, il regista e direttore creative del franchise James Gunn ha anticipato sui social l'esordio sul grande schermo di un famoso supereroe DC Comics.

In queste ore, James Gunn è comparso sulle sue popolari pagine ufficiali dei social network Instagram e Threads per condividere la copertina di Captain Atom #87 del 1967: l'autore di The Suicide Squad e Superman: Legacy ha per prima cosa pubblicato il fumetto tra le sue storie di Instagram, e successivamente si è spostato su Threads per svelare molte altre immagini del supereroe, rivelando ai suoi follower di essere "un grande fan di Captain Atom da molto tempo".

Creato originariamente da Joe Gill e Steve Ditko in Space Adventures # 33 degli anni '60, Captain Atom è stato originariamente introdotto dalla Charlton Comics come Alien Adam, un uomo dotato di propulsione atomica che presta servizio in ambito militare. Quando i personaggi dei fumetti della Charlton furono acquisiti dalla DC, il personaggio fu presentato come Nathaniel Adam, anche lui un agente militare che acquisisce accidentalmente dei superpoteri mentre durante un esperimento di laboratorio. Questo teaser di James Gunn suggerisce un possibile esordio nel DCU per Captain Atom? Staremo a vedere.

