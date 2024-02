DCU, James Gunn anticipa l'arrivo di un nuovo team di supereroi?

Il DCU di James Gunn ha appena compiuto un anno, e il regista ha ripubblicato una misteriosa foto riguardante un gruppo di Supereroi. È forse un indizio?

Forse un teaser, forse no. James Gunn ha ripubblicato attraverso le storie del suo profilo Instagram una foto postata da Tom King (autore di Supergirl: Woman of Tomorrow), che ritrae un gruppo di supereroi, la Justice League International. L’immagine deriva da “The Human Target”, realizzato proprio da King e Greg Smallwood, in cui “la Justice League International è la principale sospettata nelle indagini del detective privato Christopher Chance dopo un attentato a Lex Luthor.” Che Gunn abbia deciso di prendere spunto e realizzare una nuova storia basata sul fumetto dopo il primo capitolo del nuovo universo DC “Gods and Monsters”? Rimaniamo in attesa di eventuali novità ufficiali da parte del regista.

Ciò che è sicuro, come confermato da Gunn, è che stanno per entrare in produzione due nuovi titoli dell’universo DC, anche se non stati specificati quali. Tra i maggiori indiziati c’è sicuramente Supergirl, che ha appena trovato in Milly Alcock la sua nuova protagonista. Segue a ruota tra i papabili lo show televisivo Waller, che avrà come showrunner Christal Henry (la serie TV di Watchmen) e Jeremy Carver (Doom Patrol).

Nel frattempo, Zoe Saldana ha dichiarato che entrerebbe volentieri a far parte del DCU.