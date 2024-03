DCU, James Gunn aggiorna sulla saga: retroscena sui casting e sui progetti in sviluppo

Oltre ad aver offerto importanti precisazioni sullo status di The Batman: Parte 2, il regista James Gunn, co-presidente dei DC Studios e direttore creativo del DCU ha rivelato anche alcuni aggiornamenti in merito al nuovo franchise di Warner Bros.

Comparendo sul social network Threads per dialogare con i fan, il regista di Superman ha gettato nuova luce sul processo di sviluppo dei tanti progetti in cantiere dei DC Studios, sia per quanto riguarda i casting sia per quanto riguarda il numero di film e serie tv in lavorazione attualmente.

"Non daremo il via libera ad un film finché non avremo una sceneggiatura in grado di soddisfarci e, in generale, non inizieremo a scegliere il cast di un progetto finché la sceneggiatura non sarà definitivamente completata", ha spiegato James Gunn, che per DC ha già firmato il film The Suicide Squad e la serie tv Peacemaker. "Ecco perché alcuni progetti si stanno muovendo più velocemente del previsto e altri invece procedono più lentamente. Dipende dalla sceneggiatura, e la nostra filosofia è quella di mettere la qualità sempre al primo posto, qualunque cosa accada." In seguito, il regista e produttore ha anche confermato che Superman e Creature Commandos non sono le uniche sceneggiature concluse, oltre ad aggiungere che Peacemaker stagione 2 e Supergirl: Woman of Tomorrow non sono gli unici progetti che 'si stanno muovendo più velocemente del previsto'.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.

Diabolik - Chi Sei? - Dvd è uno dei più venduti oggi su