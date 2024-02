DCU, il franchise di James Gunn lavora ad un film su Jurassic League?

In vista dell'inizio delle riprese di Superman: Legacy, che partiranno la prossima settimana, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni su un nuovo film DCU dedicato alla Justice League che però rischiano di stupire molti spettatori.

Un nuovo rapporto di The InSneider, la famosa newsletter del noto insider Jeff Sneider, suggerisce infatti che i DC Studios stiano sviluppando un film su The Jurassic League, la miniserie a fumetti DC del 2022 di Daniel Warren Johnson e Juan Gedeon che racconta la storia di una versione giurassica della Justice League, nella quale i supereroi DC come Superman, Batman e Wonder Woman sono, appunto, dei dinosauri. Il progetto sarebbe in lavorazione come film d'animazione, e dovrebbe far parte dell'etichetta Elseworlds, la stessa sotto la quale i DC Studios pubblicheranno opere slegate dalla continuity generale del DCU principale, come ad esempio i prossimi Joker: Folie à Deux, The Penguin e The Batman: Parte 2.

Secondo il rapporto, inoltre, il co-CEO della DC Studios James Gunn sarà il produttore esecutivo di Jurassic League, con lo scrittore di Minions e Pets Brian Lynch scelto per scriverà la sceneggiatura. Al momento della pubblicazione di questo articolo, James Gunn o i DC Studios non hanno confermato né smentito ufficialmente il rapporto.

Nei giorni scorsi, James Gunn ha ammesso di volere i produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse per nuovi film animati DC.