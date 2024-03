DCU: tutti i film e le serie tv in arrivo per il franchise di James Gunn

Con il recente annuncio del film di Teen Titans, dobbiamo aggiornare l'elenco di film e serie tv DCU in lavorazione in casa DC Studios, la nuova etichetta di Warner Bros Discovery gestita da James Gunn e Peter Safran.

Come forse saprete già la saga avrà inizio nel corso del 2024 con la serie tv animata Creature Commandos, che sarà distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Max sebbene attualmente non ci sia ancora una data d'uscita ufficiale per il lancio (né negli USA né tanto meno in Italia). Successivamente, la saga esordirà sul grande schermo con Superman di James Gunn, le cui riprese sono ora in corso in vista della data d'uscita fissata per l'11 luglio 2025.

James Gunn e Peter Safran hanno confermato che il DCU seguirà il modello delle 'Fasi' del MCU, ma sarà diviso in Capitoli: il primo capitolo della saga è intitolato ufficialmente 'Dei e Mostri' e dopo Creature Commandos e Superman continuerà con il film Supergirl: Woman of Tomorrow, che avrà per protagonista la giovane star di House of the Dragon Milly Alcock. Attualmente sarà questo progetto, basato sul famoso e pluripremiato fumetto omonimo di Tom King, il secondo film del DCU, con le riprese che dovrebbero iniziare tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 per una possibile uscita nel 2026.

Infine, tra gli altri progetti annunciati ma ancora in varie fasi di sviluppo ci sono anche i film Swamp Thing, The Authority, Batman: The Brave & The Bold e Teen Titans e diverse serie tv, sia live-action che animate, come Waller, Lanterns, Paradise Lost, Booster Gold, Peacemaker (stagione 2) e Arkham Asylum. Tra i registi legati a questi progetti, gli unici attualmente noti sono James Mangold (Swamp Thing) e Andy Muschietti (Batman: The Brave & The Bold).

Da notare inoltre che Warner Bros ha promesso nuovi annunci DC in arrivo, dunque è possibile che molto presto dovremo tornare ad aggiornare il nostro elenco: restate con noi per tutte le prossime novità.

Diabolik - Chi Sei? - Dvd è uno dei più venduti oggi su