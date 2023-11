DCU, quali altri film scriverà James Gunn per il nuovo universo?

Passano i giorni e la curiosità per il Superman di James Gunn si fa sempre più concreta, soprattutto per capire come affronterà il supereroe. Ma quali altri film del nascente DCU potrebbero essere scritti da Gunn? Proviamo a ragionarci assieme.

James Gunn ha annunciato diversi progetti sia dal punto di vista cinematografico che seriale. Di questi però abbiamo solo la certezza di un suo coinvolgimento diretto (regia e sceneggiatura) in Superman: Legacy. E già che ci siamo ecco tutto quello che sappiamo finora su Superman Legacy. Ma ce ne sono altri che potrebbero vederlo in fase di scrittura: proviamo a capire quali.

Viste le corde iconoclaste dai toni ironici e sopra le righe di James Gunn, l'autore potrebbe mettere mano a The Authority almeno dal punto di vista della sceneggiatura, visto che i personaggi sono in linea con un'idea grafica della violenza che abbiamo intravisto in The Suicide Squad.

James Gunn potrebbe poi essere ingolosito dallo scrivere una storia su Batman, nonostante la regia di The Brave and The Bold sia nelle mani di Andy Muschietti.

Supergirl: Woman of Tomorrow al momento ha come sceneggiatrice Ana Nogueira mentre Swamp Thing dovrebbe essere scritto e diretto da James Mangold.

Lato serie tv invece abbiamo quasi sicuramente la seconda stagione di Peacemaker e Creature Commandos (di cui James Gunn sarà showrunner), ma potrebbe anche contribuire a Waller visto che si ricollega direttamente agli eventi di The Suicide Squad e Peacemaker.

E secondo voi James Gunn scriverà questi prodotti o no? Diteci la vostra nei commenti, intanto immaginiamo quando potremmo vedere il primo trailer di Superman Legacy.