DCU, quale sarà il primo film della gestione James Gunn? Ecco la schedule

L'accordo tra James Gunn e Warner Bros. ha ufficialmente spalancato le porte alla nascita dei DC Studios, riscrivendo di fatto la storia di questo universo esteso. In che modo però procederà il regista di Guardiani della Galassia? Proviamo a fare chiarezza sulla sua possibile tabella di marcia.

Sotto l'egida di James Gunn vedremo in primis l'uscita di Shazam! Furia degli Dei che debutterà il 17 marzo 2023 e a distanza di qualche mese ci sarà l'uscita del chiacchieratissimo The Flash che dopo gli scandali che hanno travolto Ezra Miller, dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il prossimo 23 giugno. Poi sarà la volta di Aquaman and the Lost Kingdom che raggiungerà il grande schermo nel giorno di Natale.

Il 2024 sarà altrettanto ricco vista l'uscita (seppur collaterale) di Joker 2: Folie a Deux prevista per il 4 ottobre. Nello stesso anno dovrebbe anche essere essere confermato il rilascio di Wonder Woman 3 sebbene per ora in merito non vi siano ancora notizie ufficiali.

Ma il lavoro di James Gunn di certo non si limiterà a questo. C'è davvero tanta carne al fuoco per i DC Studios basti pensare solo all'annuncio del nuovo Superman con Henry Cavill e alla cancellazione di Batgirl che daranno certamente molto da fare all'ormai ex regista Guardiani della Galassia. Senza dimenticare poi il comparto delle serie tv.

