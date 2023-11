DCU: il figlio di Arnold Schwarzenegger sarà Lanterna Verde in Lanterns di James Gunn?

Mentre il cast di Superman: Legacy va verso il completamento, emergono nuove indiscrezioni sul futuro della saga DCU creata da James Gunn e Peter Safran, più nello specifico a proposito della serie tv Lanterns dedicate al mondo delle Lanterne Verdi.

Come saprete la line-up del DCU - che inizierà ufficialmente il prossimo anno con la serie animata Creature Commandos, prima di esordire al cinema nel 2025 con Superman: Legacy - comprenderà sia film che serie tv ambientate tutte nello stesso universo narrativo, e uno dei principali show che verranno realizzati in collaborazione con la piattaforma di streaming on demand MAX è proprio la serie tv Lanterns, che sarà composta da un totale di 10 episodi.

Non si hanno notizie sulla trama della serie tv né quali saranno le Lanterne protagoniste della storia, ma al momento è stato confermato ufficialmente che la prima delle Lanterne Verdi del DCU sarà interpretata da Nathan Fillion, che apparirà in Superman: Legacy di James Gunn nei panni di Guy Gardner Lanterna Verde. L'ultima indiscrezione appena arrivata dai corridoi di Hollywood, però, vorrebbe Patrick Schwarzenegger nei panni di Hal Jordan, la principale Lanterna Verde dei fumetti DC già portata sul grande schermo da Ryan Reynolds nel film omonimo del 2011. Patrick, figlio dell'icona di Hollywood Arnold Schwarzenegger, ha interpretato Golden Boy nella serie tv di successo Gen V, spin-off della saga di The Boys di Prime Video, e in questi giorni molti fan si sono accorti che James Gunn ha recentemente iniziato a seguito il giovane attore su Instagram.

Un indizio o fumo negli occhi? Ne sapremo di più prossimamente.