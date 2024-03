DCU, Elizabeth Debicki sarà la nuova Wonder Woman? Interviene James Gunn

Mentre i fan lo implorano di prendere Grant Gustin per il Flash del DCU, il regista e presidente dei DC Studios James Gunn ha commentato in queste ore i nuovi rumor sul futuro di Wonder Woman.

Nel vecchio DCEU, che si è concluso con Aquaman e il Regno Perduto, come saprete Diana Prince è interpretata da Gal Gadot: attualmente la situazione sul futuro del personaggio non è chiarissima, non sappiamo se sarà presente nella serie tv prequel Paradise Lost incentrata sulle Amazzoni della DC né chi la interpreterà, ma in queste ore una nuova indiscrezione ha puntato verso Elizabeth Debicki, star di Tenet e The Crown che ha già lavorato in passato con James Gunn, avendo interpretato la Papessa Ayesha nei film dei Guardiani della Galassia dei Marvel Studios.

Tuttavia il regista, come spesso gli capita di fare, ha prontamente smentito questo nuovo rumor su Wonder Woman, dichiarandolo assolutamente falso: "Questa voce viene da un sito che sta inventando un sacco di cose, ed è falso: adoro lavorare con Elizabeth ma non ho mai avuto questa idea", ha scritto il co-CEO dei DC Studios sulla sua pagina ufficiale del social network Threads in risposta ad un fan.

Al momento, come dicevamo, non è chiaro chi interpreterà Wonder Woman nel DCU, e non è stato annunciato nemmeno un film stand-alone per il personaggio. Tuttavia Warner Bros Discovery ha promesso nuovi annunci dal mondo DCU in arrivo molto presto, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati.