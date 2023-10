DCU, nuovi dettagli sulla saga: avrà un stile unico come MCU o cambierà da film a film?

Quale sarà lo stile del DCU? Mentre online continuano le indiscrezioni sull'arrivo del regista Matthew Vaughn nella saga dei DC Studios, il regista e direttore creativo del franchise James Gunn ha fornito nuovi dettagli sulle atmosfere dei film annunciati.

Nello specifico, James Gunn ha chiarito che il DCU non avrà un unico stile uniforme, come invece accade nel Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige, nel quale come noto a prevalere sono i toni da commedia: al contrario, nel nuovo DCU - che, lo ricordiamo, sarà un reboot del precedente DCEU - ogni film avrà uno stile differente per rispecchiare la volontà del proprio regista: "Lo stile del DCU cambierà da progetto a progetto e ogni film rifletterà la sensibilità dei cineasti coinvolti", ha affermato il regista rispondendo ai fan tra i commenti del post che trovate in calce all'articolo. In precedenza, Gunn aveva assicurato ai fan che il suo reboot Superman: Legacy avrà un tono molto diverso sia da Guardiani della Galassia che da The Suicide Squad, il primo targato Marvel Studios e il secondo realizzato per la DC prima del rilancio del DCU.

Con i primi cinque film del Capitolo 1: Dei e Mostri del DCU - vale a dire Superman: Legacy, Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing e The Authority - la saga potrà già iniziare a mantenere la promessa fatta da James Gunn, dato che si tratta di cinque progetti sulla carta molto diversi tra loro: ricordiamo che i registi confermati per Superman, Batman e Swamp Thing sono rispettivamente da James Gunn, Andy Muschietti e James Mangold, con i registi per Supergirl e The Authority che saranno svelati prossimamente.

Nel frattempo, a proposito di reboot, ecco tutto quello che dovete sapere sul recasting di Jason Momoa nei panni di Lobo al posto di Aquaman.