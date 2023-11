DCU, Dave Bautista si unirà alla saga di James Gunn? Il post social stuzzica i fan

A poche ore dalle dichiarazioni di James Gunn sui rumor di casting del DCU, l'attore Dave Bautista ha tirato un colpo basso al direttore creativo del DCU con la semplice pubblicazione di un piccolo ed esplosivo post sui social.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, tramite le sue storie del social network Instagram l'ex wrestler e attore Dave Bautista ha mostrato ai fan la sua visita alla sede del DCU, arrivando addirittura a taggare il suo collaboratore di lunga data James Gunn: come saprete, Dave Bautista e James Gunn hanno lavorato insieme alla trilogia cinematografica dei Guardiani della Galassia dei Marvel Studios (senza contare gli altri progetti del Marvel Cinematic Universe, come Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Thor: Love & Thunder e Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio) e nel corso degli anni sono diventati ottimi amici, al punto che l'attore fu il primo a schierarsi dalla parte del regista quando quest'ultimo venne licenziato da un giorno all'altro dalla Disney a causa di vecchi post di Twitter riemersi qualche anno fa.

A questo proposito, va notato anche che James Gunn ha ricondiviso la foto di Dave Bautista, aggiungendo: "Ehi, Dave, non posso credere che tu stia parcheggiando il tuo corpo nello spazio dedicato alla mia auto." Naturalmente, l'interazione tra i due ha portato rapidamente a molte speculazioni, con Dave Bautista che da anni sogna di poter interpretare il villain Bane. Con il nuovo film Batman: The Brave & The Bold in lavorazione per il DCU, chissà che per la star l'occasione non possa essere dietro l'angolo...

