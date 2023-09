DCU, cosa è canonico e cosa da scartare? James Gunn chiarisce la confusione dei fan

Il regista e sceneggiatore James Gunn, messo a capo dei nuovi DC Studios assieme al produttore Peter Safran, ha provato a fare chiarezza sul canone del DCU, la nuova saga reboot che rinascerà dalle ceneri del vecchio DCEU.

Nonostante sia stata annunciata una line-up molto interessante per la prima fase del DCU, il cosiddetto 'Capitolo Uno: Dei e Mostri', molti fan sono confusi dal fatto che nel frattempo siano usciti altri film DCEU, come The Flash, Blue Beetle e il prossimo Aquaman & The Lost Kingdom, senza contare gli imminente Joker: Folie à Deux e The Batman: Parte 2, che non faranno parte né di un universo né dell'altro. Per chiarire una volta per tutta questa intricata situazione, James Gunn è comparso su Threads dove ha spiegato:

"Nulla sarà canonico per il DCU fino a quando non usciranno Creature Commandos e Superman: Legacy. Creature Commandos sarà una sorta di aperitivo per approcciarsi al DCU, mentre Superman: Legacy ci porterà dentro questo nuovo universo. Credo sia legittimo essere confusi, perché fino a quando non uscirà Creature Commandos nessuno potrà vedere come sarà il DCU." L'autore ha anche aggiunto: "Alcuni attori interpreteranno personaggi che hanno interpretato in altre storie, e alcuni punti della trama potrebbero coincidere con i punti della trama delle dozzine di film, serie tv e progetti animati fatti dalla DC in passato. Ma il DCU inizierà con Creature Commandos e Superman: Legacy".

Nel frattempo, a proposito di attori che 'interpreteranno personaggi che hanno interpretato in altre storie', continuano i rumor sul possibile ritorno di Gal Gadot come Wonder Woman.