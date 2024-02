DCU, il nuovo contratto di Margot Robbie con Warner porterà ad un film di Harley Quinn?

Come vi abbiamo segnalato questa settimana, dopo il successo clamoroso di Barbie l'attrice e produttrice nominata all'Oscar 2024 per il miglior film Margot Robbie ha firmato un nuovo contratto con Warner Bros, e molti fan si chiedono se l'accordo porterà al suo ritorno come Harley Quinn per il DCU.

All'inizio di questa settimana, è stato confermato che Warner Bros continuerà a creare nuovi film con l'attrice e produttrice Margot Robbie, dato che la star ha firmato un contratto pluriennale in con la sua società di produzione LuckyChap Entertainment: l'accordo è arrivato dopo il successo senza precedenti di Barbie, interpretato ed prodotto da Margot Robbie, che per Warner Bros e DC aveva recitato nei panni di Harley Quinn in tre diversi film, Suicide Squad, Birds of Prey e The Suicide Squad di James Gunn.

Al momento, non si sa esattamente quali progetti potrebbero nascere da questo nuovo accordo tra Warner Bros. e LuckyChap, al di fuori del prequel di Oceans già in lavorazione, che riunirà Margot Robbie al suo co-protagonista di Barbie Ryan Gosling. Una possibilità – nella quale certamente i fan sperano ormai da anni – è quella di una nuova apparizione di Harley Quinn, che potrebbe conquistarsi un film tutto suo sotto l'ala del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran.

All'inizio dell'anno James Gunn aveva rivelato che al momento non ci sono piani per il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, ma vi invitiamo a rimanere in attesa per tutte le prossime novità riguardanti il futuro dell'attrice e del DCU di Warner Bros.