DCU compie 1 anno: tutte le serie e i film in sviluppo per i DC Studios di James Gunn

Il DCU di James Gunn e Peter Safran festeggia il suo primo compleanno questa settimana, e per l'occasione vi offriamo un rapido recap su tutti i progetti attualmente in fase di sviluppo.

La saga inizierà ufficialmente nel corso del 2024 con la serie tv animata Creature Commandos, che sarà distribuita nei prossimi mesi (una data precisa non è stata ancora comunicata, al momento della stesura di questo articolo) dalla piattaforma di streaming on demand Max, e ora come ora non è dato sapere se e in quale modalità arriverà anche in Italia. Il primo film per il cinema invece sarà Superman: Legacy di James Gunn, le cui riprese inizieranno a marzo prossimo in vista della data d'uscita fissata per l'11 luglio 2025.

Seguendo il modello creato dal Marvel Cinematic Universe, diviso in 'Fasi' e in 'Saghe', James Gunn e Peter Safran hanno confermato che il DCU sarà diviso in Capitoli, con il primo capitolo intitolato 'Dei e Mostri': oltre a Creature Commandos e Superman: Legacy, al momento la line-up di Dei e Mostri è composta anche dai film Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing, The Authority e Batman: The Brave & The Bold e dalle serie tv Waller, Lanterns, Paradise Lost, Booster Gold, Peacemaker (stagione 2) e Arkham Asylum.

Supergirl: Woman of Tomorrow sarà il secondo film ad uscire al cinema, con le riprese che dovrebbero partire nell'autunno 2024 per un generico piano di distribuzione pensato per 'la prima parte del 2026', ma gli unici registi noti legati al DCU attualmente sono James Mangold (Swamp Thing) e Andy Muschietti (Batman: The Brave & The Bold).

