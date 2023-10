DCU, Channing Tatum sarà Green Lantern per James Gunn? 'A Warner Bros l'idea piace'

Sappiamo già che il cast di Superman: Legacy includerà l'attore Nathan Fillon nei panni di Green Lantern Guy Gardner, ma quale sarà il futuro dell'originale Lanterna Verde, Green Lantern Hal Jordan?

Da ciò che sappiamo al momento a livello ufficiale, il reboot DCU di James Gunn includerà la serie tv Lanterns, anche se i dettagli sul progetto sono scarsissimi e non è chiaro quale o quali personaggi saranno al centro della storia. Tuttavia diversi rumor suggeriscono che la saga includerà un progetto stand-alone con protagonista Channing Tatum: nell'episodio di questa settimana del podcast The Hot Mic, il co-conduttore di Jeff Sneider, John Rocha, ha unito i punti e dichiarato di aver sentito che alla Warner Bros. "piace l'idea" di Channing Tatum nel ruolo di Hal Jordan. Naturalmente non si tratta in alcun modo di una conferma ufficiale, ma va comunque riportato che il nome dell'attore di Magic Mike continua a circolare il mondo DC, e in particolare quello di Lanterna Verde.

La serie tv di Green Lantern in arrivo per la piattaforma di streaming on demand Max ha subito numerosi cambiamenti da quando è stata annunciata per la prima volta: lo spettacolo originariamente doveva svolgersi in più periodi temporali, con Finn Wittrock nel ruolo di Guy Gardner per l'ambientazione degli anni '80 e Jeremy Irvine nel ruolo di Alan Scott negli anni '40.

Nel frattempo, un nuovo rumor suggerisce che James Gunn cambierà tutti gli attori della Justice League per il suo DCU.