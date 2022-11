DCU, il capo di HBO Max sulla rivoluzione Warner: 'Una mossa brillante'

Come ben sapete, è ufficialmente partita la rivoluzione DC in casa Warner. Il mese scorso infatti James Gunn e Peter Safran sono stati nominati co-CEO dei DC Studios e nelle ultime ore Sarah Aubrey ha voluto condividere il suo entusiasmo per la notizia.

"È stata una mossa brillante portare un regista e un produttore in questi ruoli esecutivi per la DC", ha dichiarato il capo della programmazione originale di HBO Max a Variety. "So dal lavoro di James e Peter in Peacemaker e so che con la loro passione creativa e la loro profonda esperienza nel cinema sapranno tracciare un nuovo corso per la DC, pieno di originalità ed eccitante sia per i fan che per i registi".

Aubrey ha poi confermato di aver già parlato con Gunn e Safran di nuovi progetti: "Non c'è questo territorialismo attorno ai personaggi o alle storie", ha dichiarato. "E parliamo molto di cose in entrambe le direzioni: 'Quel personaggio dovrebbe iniziare in un film e poi diventare un serie.' Francamente, immagino che continuerà perché è una grande operazione". Intanto, James Gunn ha lanciato un clamoroso indizio su un prossimo progetto incentrato sul personaggio di Lobo.

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Black Adam, l'ultimo cinecomic DC con protagonista The Rock.