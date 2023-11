DCU, in arrivo un film su Cacciatrice totalmente in lingua coreana?

Oltre alle indiscrezioni sul possibile ruolo di Patrick Schwarzenegger come Lanterna Verde, il portale DC Leaks ha fornito un'altra possibile anticipazione riguardante il futuro della saga creata da James Gunn.

Secondo i rumor, infatti, il DCU starebbe preparando un film su Cacciatrice, famosa vigilante di Gotham City legata ai fumetti di Batman e alla Bat-famiglia: il progetto aveva conquistato i titoli delle riviste specializzate già lo scorso luglio, quando una prima voce di corridoio ne aveva segnalato l''esistenza in casa DC Studios, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli.

Ad esempio, per il portale DC Leaks - che, per quel che vale, in passato si è dimostrato foriero di scoop molto interessanti poi dimostratisi reali - il film di Cacciatrice sarà girato in lingua sudcoreana e sarà scritto e diretto da Jung Byung-gil, famoso regista di Action Boys, The Villainess e Afterburn attualmente in trattative per il progetto. Tuttavia potrebbe passare del tempo per saperne di più, dato che secondo l'indiscrezione il film di Cacciatrice farà parte del Capitolo 2 del DCU, il che avrebbe anche senso considerato che la Bat-family sarà introdotta probabilmente in Batman: The Brave & The Bold.

Al momento della stesura dell'articolo James Gunn non ha ancora commentato le indiscrezioni, ma come potete vedere in fondo alla pagina l'autore è un grande fan di Jung Byung-gil, che ha recentemente incontrato a Seoul durante il tour stampa di Guardiani della Galassia 3.

