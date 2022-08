DCEU vs MCU: Dwayne Johnson ottimista sul crossover, Kevin Feige è d'accordo!

Anche se in termini di rivalità fra major (in realtà inesistente) un crossover fra DC Extended Universe e Marvel Cinematic Universe parrebbe molto improbabile, nei fumetti è successo. E ora potrebbe succedere anche su schermo, con tre voci cruciali che si fanno avanti: Dwayne Johnson, James Gunn e Kevin Feige.

Nel corso delle settimane, Dwayne Johnson sta guadagnando sempre più visibilità nel panorama dei cinecomic in vista del suo nuovo film in uscita presso DC Films. In gran parte delle interviste si è concentrato esclusivamente su quello, anticipando dettagli raccapriccianti su come il suo Black Adam sarà davvero brutale. Ma potrebbe anche essere qualcosa di più. L’inizio di un punto di connessione che nei fumetti è anche avvenuto in sporadiche occasioni e che i fan del grande schermo sognano da anni. Un braccio di ferro fra Marvel e DC, fra Disney e Warner, eterne rivali nella mente di tutti. O almeno così ci piace pensare.

In fondo appare ormai chiaro come Johnson si stia facendo carico del nuovo rilancio decennale del DC Extended Universe. Black Adam ha una nuova postcredit aggiunta proprio di recente, che dovrebbe gettare le basi del futuro piano di David Zaslan. E a lui sono state dedicate le stupende copertine Total Film di Black Adam. Ora, proprio lui potrebbe spingere perché si realizzi l’impossibile: "Sono ottimista. Semplicemente la mia natura è ottimista. Soprattutto quando si tratta di creatività. Soprattutto quando si tratta di film. Soprattutto quando si tratta del pantheon dei supereroi e dei supercriminali DC. Dall'altra parte della strada, abbiamo il pantheon dei supereroi e dei supercriminali della Marvel. Per me, non solo possono, ma dovrebbero, nella mia mente, incrociarsi un giorno" – ha detto proprio a Total Film.

In precedenza si era detto concorde un'altra figura chiave dei due universi, uno dei pochissimi ad aver lavorato in entrambi, soprattutto in ruoli così d’alto profilo e su cui le major stanno investendo tanto: James Gunn. Il regista è un altro dei salvati di Casa DC, ottenendo l’inizio riprese per Peacemaker 2 e tanti grossi progetti su Bloodsport anticipati da Idris Elba. In passato, sulla questione crossover, si era spinto anche un po’ più in là: "Ne ho parlato casualmente con i vertici sia della Marvel che della DC. Mi piacerebbe che accadesse. Non credo sia probabile, ma non credo sia nemmeno impossibile. Detto questo, vedere costantemente crossover e mashup è meno affascinante, per me, di un unico standalone ben fatto".

Gunn ha aggiunto: "L'idea di poter riunire Marvel e DC in un film, sarebbe davvero divertente per me. È qualcosa che tutti noi amiamo sognare, se riusciremo mai a superare lo sbarramento, il muro di Berlino degli avvocati e dell’utilizzo dei personaggi”. Persino Kevin Feige si è detto concorde in passato: “La mia risposta standard è 'mai dire mai'. Non avrei mai pensato che saremmo arrivati così lontano, ormai tutto è possibile”.



Voi vorreste un crossover del genere o pensate che uno dei due universi non sia ancora pronto per il salto? Ditecelo nei commenti!