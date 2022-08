DCEU, torna Bloodsport di Idris Elba: 'Tante cose in ballo, molto grosse'

Finalmente una buona notizia in casa Warner e DC Comics. Con una nuova dichiarazione, Idris Elba di The Suicide Squad si presenta come uno dei volti di punta che potrebbero risollevare le sorti del DC Extended Universe con nuovi progetti. L'attore annuncia il ritorno di Bloodsport con più titoli, fra cui uno "molto grosso".

Finora non abbiamo sentito altro che pessime notizie in casa Warner Bros. ormai anche Discovery, almeno per quanto riguarda il grande schermo. La cancellazione di Batgirl a riprese quasi concluse si inserisce in un generale piano di tagli e cancellazioni, volute dalla nuova direzione di David Zaslan, dalle conseguenze potenzialmente cataclismiche. Questo nonostante il film gettasse le basi non solo per il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman, ma persino, in un certo senso, della Catwoman di Michelle Pfeiffer in Batgirl. Ora un nuovo clamoroso scoop ci rivela che la qualità non c’entra nulla, visto che ai test screening Batgirl ha lo stesso punteggio di Black Adam: che si debba dare retta alle teorie del complotto di Kevin Smith su Batgirl?

Per fortuna, c’è chi se la passa meglio, deliziandoci con notizie più felici. C’è anche la possibilità che le cose siano collegate, permettendo a futuri progetti di sbilanciarsi con nuove conferme una volta ottenuto il dirottamento dei fondi voluto da Zaslan. Fra questi, sembra esserci in cantiere un trionfale ritorno del Bloodsport di Idris Elba, che in una nuova conversazione con Erik Davis, giornalista di Fandango e Rotten Tomatoes, ha dichiarato: "Sto lavorando molto seriamente su un altro progetto DC, in cui sono molto coinvolto nella scrittura e nella direzione. Ci sarà una fusione dei personaggi di Peacemaker negli altri show su cui sto lavorando. E sono coinvolto anche in un paio di altre cose davvero importanti presso DC".

Questo nuovo annuncio si incastra alla perfezione con la telefonata agli investitori in cui Zaslan avrebbe celebrato l’ottimo lavoro di HBO Max – in cui l’universo di The Suicide Squad sta maturando – dichiarando l’intenzione di raddoppiare i fondi per i loro prodotti originali: la seconda stagione di Peacemaker si farà; le cose si muovono per lo spinoff Constantine di Sandman, diretto da J.J. Abrams; The Penguin inizierà le riprese a breve, continuando il lavoro di Matt Reeves sul micro-franchise di The Batman.