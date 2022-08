DCEU, nuova rivoluzione! Copierà la Marvel con un piano in 10 anni ispirato da Kevin Feige

Dopo gli scossoni di questi giorni, Warner Bros Discovery ha finalmente svelato i propri piani per il futuro del DCEU, e a quanto pare si sta preparando ad andare incontro all'ennesima rivoluzione.

Come riportato da Variety, infatti, nel corso della Warner Bros. Discovery Quarterly 2 Investor Call - durante la quale sono stati chiariti i motivi della cancellazione di Batgirl - il CEO David Zaslav ha affermato che la DC è una priorità assoluta per lo studio e che il suo obiettivo è quello di formare una squadra che guidi "piano editoriale della durata di dieci anni incentrato interamente sulla DC".

L'approccio dunque sarà molto simile a quello che la Disney ha adottato con l'MCU, con Kevin Feige alla guida del franchise dei Marvel Studios: tuttavia, al momento, Zaslav non ha ancora svelato la figura che finirà col 'guidare' il team produttivo della DC Films: nei mesi scorsi si era parlato dell'arrivo di un Kevin Feige, e le nuove dichiarazioni di Zaslav sembrano dunque confermare le anticipazioni degli insider. Le indiscrezioni avevano parlato di Todd Phillips, come possibile leader del franchise, ma al momento non c'è alcuna conferma.

In precedenza, prima di abbracciare un approccio più 'stand-alone' per i suoi ultimi titoli, DC Films aveva già tentato di seguire la strada della Marvel, con la creazione del fallimentare SnyderVerse, con Justice League di Zack Snyder totalmente disconosciuto dalla Warner proprio in queste ore. Ricordiamo che i prossimi cinecomix DC Films saranno Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, Aquaman & The Lost Kingdom, The Flash e Blue Beetle, oltre a Joker: Folie à Deux e The Batman 2.

