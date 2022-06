DCEU, la nuova gestione vuole ripartire dal Superman di Cavill: 'Oppure solo film singoli'

C'è aria di un gigantesco rinnovamento all'interno della Warner Bros. Molti franchise non hanno imbroccato come ci si aspettava e potrebbero essere sottoposti a reset o cancellazione. Fra questi, l'intero concetto dell'universo espanso DCEU potrebbe perire: "O si riparte da Superman o si torna ai film singoli". The Flash sarà decisivo.

O così oppure chiudiamo baracca. Sembra essere questo il tono delle ultime discussioni presso Casa DC in particolare e in tutta la Warner Bros. più in generale, almeno stando ai rumor e alle indiscrezioni. Un evento apparentemente cataclismico che potrebbe portare, in realtà, a un gigantesco rinnovamento produttivo come Warner cerca di mettere a segno da tempo senza mai riuscirci del tutto, quasi sfiorando l’obiettivo ogni volta o comunque con un andamento piuttosto altalenante. Certamente, sono diversi i prodotti di grande qualità messi in campo soprattutto da HBO Max e soprattutto dal lato serial. E comunque Warner rimane attualmente il competitor naturale dello strapotere Disney e Marvel.

Ma in ogni caso, rimane anche un competitor (attualmente) in perdita, mentre Disney è sempre più in ascesa nei botteghini. Di questa situazione sembra ben conscio David Zaslav, il nuovo capo della Warner Bros. Discovery, il cui nome appare ormai da qualche settimana a questa parte in ogni cancellazione o rivoluzione produttiva, paventata o promessa. Dopo Toby Emmerich, si vocifera addirittura di una sostituzione anche per Walter Hamada, attuale presidente della DC Films. L’ultima volta che i due hanno collaborato insieme è stato per la realizzazione di The Flash, che dovrebbe diventare banco di giudizio per capire il da farsi in futuro. Una spada di Damocle sulla testa di Hamada, per come la si sta ponendo.

A questo punto però, un po’ come si sta discutendo per il paventato reset di tutto il Wizarding World dopo il flop al botteghino di Animali Fantastici, c’è da capire quale futuro immaginare per DC. E secondo un insider d’altro profilo (ma rimasto anonimo) che si è rivolto a The Wrap, il cui punto di vista sarebbe condiviso da altri all’interno della major, le opzioni sono solo due: ripartire da zero con il Superman di Henry Cavill – che fu poi il trampolino di lancio del DCEU attuale per Zack Snyder – mettendolo davvero al centro dell’universo come è stato per Iron Man nel MCU; oppure tornare allo stadio iniziale, quello in cui effettivamente, a giudicare da The Batman, la Warner è più capace. Vale a dire al tempo in cui gli universi espansi non esistevano, con soli singoli film o al massimo franchise ridotti.

Per completezza, queste le parole (piuttosto rappresentative dell’allarme generale) dell’insider Warner: “Semmai torneranno ai singoli film, a meno che non trovino un piano. Devono far decollare un fo**uto film di Superman. E se il piano è un universo condiviso, un Superman guidato da Cavill deve essere il punto focale. Il team di Zaslan dovrebbe stracciare qualunque progetto di Superman in fase di sviluppo e ricominciare da capo con Cavill". Quali le vostre opinioni? Ditecelo nei commenti!