DCEU, Dan Lin fuori dalla corsa per gestire l'Universo: chi arriverà al suo posto?

Recentemente Dan Lin è stato accostato al piano decennale del DCEU, per il quale la Warner Bros avrebbe grandi programmi in stile Marvel. Tuttavia il produttore e regista ha dovuto declinare l'incarico, e ora la WB è alla ricerca di un altro nome.

In passato la proposta di Greg Berlante allettava i fan DC, in quanto si tratterebbe di un produttore che conosce bene l'universo di supereroi, con cui ha lavorato spesso, e di un professionista che ha dimostrato spesso di essere in grado di gestire narrazioni così ampie. Ma si trattava solo di una suggestione. Dan Lin, invece, secondo THR avrebbe dovuto declinare l'incarico a causa degli impegni con Rideback, la sua società di produzione.

Il problema, dunque, resta e non è irrilevante: le recenti cancellazioni di Warner Bros Discovery hanno fatto infuriare i fan, e la dirigenza della società avrebbe ora la necessità impellente di trovare qualcuno che possa gestire con criterio l'intero universo, creando connessioni pertinenti e decidendo i tempi di uscita dei vari prodotti, e soprattutto quali produrre e quali no. Walter Hamada, produttore attualmente in carica, è infatti pronto ad andare. Lin sembrava una scelta promettente all'inizio, perché ha dimostrato spesso di essere in grado di gestire prodotti così articolati con successo. Ad esempio, ha già lavorato con la Warner Bros. per i franchise di Sherlock Holmes, It e Lego Movie.

Chi potrebbe prendere il suo posto adesso? Provate a proporre qualche nome!