DCEU addio: pubblicata online l'ultima scena del franchise tratta da Aquaman 2

Tocca al re di Atlantide chiudere il DCEU in attesa del riavvio di James Gunn: Aquaman e il regno perduto è stato l'ultimo film dei DC Studios che adesso si affacciano a un futuro di nuovi supereroi. A suggellare l'addio è proprio la scena finale con protagonista Patrick Wilson.

Al termine di una pellicola DC non si può abbandonare subito la sala senza prima aver atteso la scena post-credit con i suoi importanti indizi sul futuro del franchise. E Aquaman 2 non ha fatto eccezione: pubblicata su X, la clip mostra Orm addentare un hamburger fino a quando Wilson non si accorge di uno scarafaggio che cammina sul suo tavolo. Così, per "un tocco di gusto in più" Orm prende l'insetto e lo inserisce dentro il panino, sorridendo compiaciuto ricordando un momento simile vissuto con il fratello Aquaman. La clip finale non ha un particolare significato ma nell'assenza di un futuro per Arthur Curry di Jason Momoa, i DC Studios hanno preferito non saltare la caratteristiche scena post - credit ma bensì limitarsi a un simpatico sketch.

Malgrado le previsioni, Aquaman 2 ha battuto Black Adam: con un botteghino decoroso, Jason Momoa appende il tridente al chiodo nonostante alcune questioni ancora in sospeso su Aquaman e il regno perduto. Non conosciamo ancora i piani di James Gunn per il nuovo re di Atlantide ma sembrerebbe che Momoa abbia buone possibilità di tornare nell'universo dei supereroi DC (Lobo non vi dice niente?).