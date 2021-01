DC: Walter Hamada confermato presidente della sezione film

Mentre in molti cercano di ipotizzare le mosse future del DC Universe, la multinazionale ha deciso di confermare Walter Hamada alla guida della sua divisione incentrata sullo sviluppo dei film sui supereroi.

Walter Hamada era stato scelto come presidente della sezione incentrata sui lungometraggi nel 2018, ottenendo subito un ottimo successo con l'arrivo nei cinema di tutto il mondo della pellicola incentrata su Aquaman. Il suo lavoro ha quindi colpito i dirigenti della Warner Bros, a cui farà riferimento, che hanno così deciso di rinnovare il suo contratto fino al 2023.

Toby Emmerich, a capo della produzione di HBO Max, ha voluto commentare così la notizia: "Walter non è soltanto una persona appassionata di film e dell'universo della DC, ma è anche un fantastico dirigente, pronto ad investire il tempo e la cura necessaria nel creare pellicole di questo calibro. Walter supervisionerà i nostri film per il cinema e per HBO Max, siamo quindi entusiasti di scoprire quali altre storie Walter e il suo team produrranno e non vediamo l'ora di lavorare con queste persone diverse e molto capaci per ampliare il DC cinematic universe".

Siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo qualche dettaglio in più sui suoi progetti futuri, nel frattempo vi segnaliamo questa fan art che trasforma Karen Gillan in un personaggio del DC Extended Universe.