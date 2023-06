DC vs Marvel: James Gunn spiega in cosa il DCU sarà diverso dal MCU

Ora che Andy Muschietti è stato annunciato come regista di Batman: The Brave & The Bold, il nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran sta iniziando pian piano a prendere forma, ma la domanda che tutti si fanno è: in che modo differirà dal Marvel Cinematic Universe?

A fornire una risposta è stato nientemeno che James Gunn, regista e sceneggiatore dell'acclamata trilogia Marvel di Guardiani della Galassia per la Marvel e di The Suicide Squad e Peacemaker per la DC, oggi diventato il leader dei nuovi DC Studios di Warner Bros Discovery insieme al produttore Peter Safran. In un'intervista con la star di Smallville Michael Rosenbaum per il suo podcast Inside of You, Gunn ha illustrato alcuni dei modi in cui intende differenziare il DCU dall'MCU.

"Se guardi con attenzione al MCU, ti renderai conto che ci sono pochissimi supereroi tradizionali. Sostanzialmente, non c'è mai stato qualcuno con un'identità segreta fino all'arrivo di Spider-Man. Il loro Capitan America, ad esempio, è stato trasformato in un soldato, anche se indossa una maschera. Iron Man si è dichiarato alla fine del primo film, e capisco perché: non vogliono occuparsi di tutta la faccenda dell'identità segreta. Nel mondo del DCU avremo più elementi fantasy perché, sapete, abbiamo questi supereroi 'bigger than life', no? Ma la cosa bella è che, per me, ci sono Superman E Clark Kent: come fossero due personaggi diversi. La sfida è trovare il modo giusto per parlare di entrambi all'interno di un mondo narrativo più vasto: ci sono Gotham City e Metropolis e Star City e Bludhaven, e tutti questi luoghi diversi. In qualche modo, è un po' come Westeros de Il trono di spade. Mi piace l'idea di creare un intero mondo: la nostra idea non è solo quella di lanciare un po' di supereroi sulla Terra. Penso che questa sarà una delle differenze fondamentali".

Ricordiamo che, tra i film del DCU annunciati, ci sono Superman: Legacy di James Gunn, Swamp Thing di James Mangold e Batman: The Brave & The Bold di Andy Muschietti, senza dimenticare Supergirl: Woman of Tomorrow e The Authority, entrambi attualmente ancora senza regista.