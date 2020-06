DC vs Marvel, Captain America sfida Superman in questa incredibile fan-art

Ne abbiamo visti di scontri fratricidi tra Marvel e DC: Civil War da un lato a Batman v Superman dall'altro ci hanno dato un'idea di cosa accadrebbe se due degli esponenti più in vista di questo o quel franchise decidessero di suonarsele di santa ragione.

La poetica del "chi è più forte tra x e y", d'altronde, ha sempre affascinato i tanti fan abituati sin da bambini a mettere in scena improbabili faccia a faccia tra i loro eroi preferiti, spesso ignorando bellamente la loro appartenenza a universi differenti.

Una nuova fan-art, dunque, ha dato vita a uno degli scontri più epici che i fan Marvel e DC possano immaginare: nell'immagine vediamo infatti il Superman di Henry Cavill avvicinarsi con fare minaccioso al mai dimenticato Captain America di Chris Evans, preambolo di uno scontro che avrebbe davvero le potenzialità per buttar giù un Paese intero.

A questo punto non resta che metterci nei panni di improbabili bookmaker e ipotizzare delle quote: chi pensate avrebbe la meglio in uno scontro del genere? L'uomo che dichiarò guerra ad Iron Man o quello che scatenò l'ira del Batman di Ben Affleck?

In un'altra fan-art a tema DC abbiamo visto invece Jason Isaacs nei panni di Mr. Freeze; pare, intanto, che tra i film più visti in streaming nel 2020 ci sia uno dei cinecomic DC più odiati dai fan.