DC: se l'universo cinematografico fosse in mano a Kevin Smith, da che eroe partirebbe?

Mentre c'è chi reclama a gran voce lo Snyderverse e chi vorrebbe vedere l'Universo DC in mano a qualcuno di totalmente differente da quelli che vi hanno operato finora, Kevin Smith ha le idee chiare sul punto di inizio di un suo potenziale universo cinematografico DC.

Il grande fan dei fumetti e dei cinecomic, nonché regista e sceneggiatore Kevin Smith sa perfettamente da dove partirebbe se toccasse a lui buttare giù un piano per costruire un universo cinematografico sui personaggi DC.

"Se fossi una persona d'affari intelligente, e mi dessero in mano l'Universo DC, la prima cosa che farei è [un film su ] Superman, perché eccovi il vostro Gesù. Se azzecchi quello, qualsiasi altra cosa sarà facile da realizzare" ha affermato durante il suo podcast Fatman Beyond "È il primo supereroe, la formula da riprodurre, il prototipo. È un personaggio su cui dovrebbero fare più film che su Batman, perché è un personaggio simbolo della speranza e roba di questo tipo. Quindi penso che, se fai bene con Superman, e non sto dicendo che farei la miglior versione di Superman in circolazione, no... Proverei a rendergli giustizia, e a farlo bene, perché una volta che azzecchi quello il resto vien da sé".

"Superman ha tanti elementi che sono più difficili [da trasporre] di Batman" ha poi aggiunto "Amiamo tutti Batman perché 'Io posso essere Batman, tu puoi essere Batman'. È un uomo sfondato di soldi con un'auto figa e un vero emo. Ma Superman ti dà qualcosa a cui aspirare, qualcosa che non puoi davvero essere, un po' come le persone religiose guardano al loro Signore. Loro non saranno mai Gesù, ma lo vedono come modello, come salvatore. Ed è lo stesso con Superman, solo che Superman ha un costume migliore di quello di Gesù. Puoi raccontare molte più storie perché Superman ha più villain di Gesù. Gesù ha Ponzio Pilato, ma superman ha praticamente tutti nell'Universo DC".