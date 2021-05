DC Universe, Zack Snyder conferma: 'Mi hanno scaricato, dobbiamo guardare la realtà'

Intervistato da Esquire per parlare dell'uscita di Army of the Dead, il suo nuovo zombie movie disponibile da qualche giorno su Netflix, Zack Snyder è tornato a parlare della possibilità di tornare alla regia di un film DC dopo la sua recente esperienza con il nuovo cut di Justice League.

Uno scenario che, stando alle parole del filmmaker, al momento Warner Bros. non sembra avere alcuna intenzione di intraprendere.

"Beh, voglio dire, sono loro che hanno detto addio a me. E io non vorrei... amo quei personaggi. Amo quell'universo. Ma vi basta leggere cos'ha detto Ann Sarnoff nell'articolo che hanno pubblicato il giorno dopo che è uscito il film. In sostanza ha detto 'Ecco quello che tutti volevate. Ora smettete di chiederlo'", ha spiegato infatti Snyder. "Perciò, come ho detto, non sta più a me. Io adoro quei personaggi. Ho investito gran parte della mia vita in loro. Non direi mai di no alla possibilità di realizzare un altro film DC, ma dobbiamo guardare la realtà."

Nonostante gli sforzi della campagna per ripristinare lo SnyderVerse nel DCEU, dunque, a giudicare dalle parole del regista sembra che i fan che sperano di rivedere il filmmaker al timone di un progetto di Warner debbano mettersi l'anime in pace. Almeno per il momento. Voi cosa cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Snyder alla regia di un altro film DC? Come sempre, fatecelo sapere con un commento qui sotto.