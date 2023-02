DC Universe, Wonder Woman ci sarà? James Gunn non cede: 'Sì, no'

Il DC Universe è una creatura ancora in fase di concepimento: i primi vagiti del nuovo franchise sono ancora in là da venire, e per quanto James Gunn e Peter Safran abbiano dimostrato di avere le idee chiare non è evidentemente ancora il caso di mettere al corrente i fan su ogni singolo dettagli che riguardi lo sviluppo del nuovo universo.

Dopo aver confermato l'arrivo a breve di annunci di casting per il DC Universe, Gunn si è dunque trovato ancora una volta a dover tenere a bada i fan che sui social gli chiedono numerosi notizie sul futuro di questo o quel personaggio, con un particolare occhio di riguardo alle punte di diamante come Wonder Woman.

Il personaggio di Gal Gadot è ovviamente uno dei principali punti d'interesse dell'universo DC, e non è quindi da escludere un suo ritorno anche in questa nuova versione del franchise... E di fatto il regista di The Suicide Squad non lo fa, preferendo invece trincerarsi dietro un sadico "Sì; no" concesso su Twitter quale unica risposta a chi gli chiedeva quali fossero le chance di rivedere l'attrice israeliana nel ruolo di Diana Prince.

Insomma, inutile fare altre domande del genere: sapremo tutto solo quando la premiata ditta Gunn/Safran deciderà di condividere con noi le ultime novità! A tal proposito, proprio Gunn potrebbe aver confermato l'arrivo di Nightwing nel DC Universe.