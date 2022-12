DC Universe: Warner non vuole azzerare la Justice League, ma i sequel restano cancellati!

Dopo gli ultimi mesi in Warner Bros. Discovery pensavamo che il peggio fosse passato. Ma poi la notizia che nel nuovo DC Universe di Gunn e Safran non ci sarà spazio per i sequel di Superman, Acquaman e Wonder Woman. Tuttavia, non c'è ancora l'intenzione di recastare i personaggi o azzerare la Justice League.

Altro giro apocalittico di cancellazioni e ristrutturazioni per quella che è forse la principale fra le sussidiarie Warner Bros. Discovery, la culla di ciò che lo stesso CEO David Zaslav ha definito “le più importanti fra le nostre proprietà intellettuali”. Ma dietro il marchio ci sono moltissimi personaggi potenzialmente adattabili e sembra che quelli capitalizzati finora non rientreranno nei piani dei nuovi co-CEO James Gunn e Peter Safran.

Pochissimi giorni fa sono arrivati rapporti – semi-confermati sulle parole di Gunn sul “non poter accontentare tutti” – per tre quattro personaggi del franchise. Wonder Woman si è vista direttamente cancellato il terzo capitolo in sviluppo e lo stesso è accaduto per il sequel di Black Adam con Dwayne Johnson. Nel frattempo, Jason Momoa potrebbe abbandonare Acquaman dopo Il Regno Perduto, mentre sembra che Henry Cavill non tornerà mai come personaggio di Superman.

Ma tutto questo, alla luce di nuove indiscrezioni, riguarderebbe solo il prossimo futuro. La decisione di Warner non sarebbe definitiva: o meglio, non sembra essere nelle intenzioni azzerare completamente quella fetta di saga legata alla Justice League, magari riservandosi di tornare sui propri passi in un secondo momento, con un universo più forte e saldo sotto la guida di Gunn e Safran. Almeno è ciò che tutti gli augurano: in fondo in fondo anche Kevin Feige, nonostante abbia commentato con ironia la nomina di James Gunn.

Secondo un nuovo rapporto di Deadline ottenuto da alcuni addetti ai lavori all’interno del DC Universe, non sarebbe “intenzione” di WBD “non continuare a prescidere con quegli attori”. In un certo senso si è appena risposto a una domanda che a molti era sorta spontanea sull’universo in generale: il DC Universe è stato appena rebootato? A quanto pare no, non in modo irreversibile almeno, ma era prevedibile che James Gunn volesse concentrarsi su altri progetti diversi da quelli della vecchia amministrazione, così fallimentare agli occhi degli azionisti e così diversi rispetto a suo stile cinematografico. Che possa chiamare James Cameron a guida di un film DC, invece? Se anche volesse...