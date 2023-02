DC Universe: tantissimi annunci, ma chi è rimasto fuori?

Come ben sapete, pochi giorni fa Peter Safran e James Gunn hanno svelato ai fan i loro piani per il primo capitolo del DC Universe, che si intitolerà "Gods and Monsters". Tanti annunci, alcuni prevedibili e altri meno, ma anche diverse assenze. Chi è rimasto fuori?

Nel corso degli ultimi anni Poison Ivy è riuscita a far breccia nel cuore delle persone, grazie alle sue apparizioni in diversi videogiochi e soprattutto alla serie animata dedicata ad Harley Quinn, che continuerà ad essere prodotta e non verrà cancellata nonostante i nuovi piani del DCU. Ma il personaggio per ora è rimasto fuori. Cosa accadrà in futuro?

Un' altra grande assenza è sicuramente quella di Nightwing, un pilastro dei fumetti sin dalla sua introduzione. La DC non ha ancora mai introdotto il personaggio al cinema, anche se un film a lui dedicato è in lavorazione da un po' di tempo con il regista Chris McKay. Infine, Gunn e Safran non hanno parlato del tanto chiacchierato sequel di Constantine con Keanu Reeves. L'attore di Matrix ha recitato nel film di Francis Lawrence nel 2005 e il personaggio è stato protagonista di numerosi progetti mai andati in porto nel corso degli anni, tra cui un tentativo di J.J Abrams di dare vita alla Justice League Dark che non ha mai visto la luce.

