DC Universe: Il Superman di Michael B. Jordan è ancora vivo?

Quando James Gunn e Peter Safran hanno annunciato la fase uno del nuovo DCU, Gods & Monsters, l’attenzione di tutti si è focalizzata, come era ovvio che fosse, sui titoli svelati dal duo e, di conseguenza sulle grandi assenze.

Mentre Gunn ha anticipato il debutto di cinque tra i personaggi più amati dai fan, tra i nomi attesi e non menzionati ci sono sicuramente il terzo film di Aquaman, il nuovo Shazam e la terza avventura della Wonder Woman di Gal Gadot. E mentre il progetto degli Elseworlds concederà spazio a tutti i racconti non canonici come i sequel del Batman di Matt Reeves o del Joker di Todd Phillips ancora ci si chiede che fine abbia fatto il Superman di Michael B. Jordan.



Sappiamo che Gunn ha preso una posizione netta e drastica per quanto riguardi Henry Cavill e Dwayne Johnson, ma non abbiamo idea di quale sia il destino dell’Uomo d’Acciaio dell’attore e regista californiano, nelle sale con l’ultimo film della saga di Creed che ha diretto e interpretato, e che ha risposto, nel merito, a un reporter di Entertainment Tonight che gli ha chiesto di un suo coinvolgimento in un nuovo film sul kryptoniano: “Chi lo ha detto? Chi lo ha detto? Tu lo hai detto. Io non ho neanche sentito dei rumor a proposito. Ciao!”



Naturalmente la cosa non ci può dire nulla neanche su quanto Jordan realmente sappia, magari senza la possibilità di rivelare niente.

Con Legacy programmato per l’estate del 2025 e il progetto di J.J. Abrams ancora là a galleggiare da qualche parte, si potrebbe pensare che non ci sia abbastanza spazio nel multiverso del nuovo DCU per tre differenti opere su Superman.

