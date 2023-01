DC Universe: da Superman a Batman, tutti i film annunciati da James Gunn!

Dopo tanta attesa e tanto chiacchiericcio, James Gunn e Peter Safran ci hanno finalmente svelato i loro piani per questa prima parte di DC Universe: il Capitolo 1 del franchise sarà intitolato Gods and Monsters e riporterà sul grande schermo alcuni degli eroi più attesi per un inizio completamente nuovo dopo l'addio al DC Extended Universe.

James Gunn ci aveva promesso grandi annunci per questo martedì, e la promessa è stata puntualmente mantenuta: si parte con Superman: Legacy, che introdurrà il nuovo volto (ancora sconosciuto) dell'eroe kryptoniano dopo il doloroso addio a Henry Cavill; a seguire pronti ad accogliere i nuovi Batman e Robin, con questo The Brave and the Bold che si baserà sull'amatissima run di Grant Morrison.

Supergirl: Woman of Tomorrow prenderà spunto invece dall'omonimo fumetto di Tom King e porterà per la prima volta sul grande schermo la storia di Kara Zor-El: un film che Gunn e Safran hanno già descritto come decisamente più hardcore di tutto ciò che abbiamo mai visto sulla supereroina targata DC.

Se quella di Superman non sarà una origin story, lo sarà invece quella di Swamp Thing: il film cercherà di dare giustizia alla mostruosa creatura dopo la sfortunatissima serie distribuita da Amazon nel 2019. Non faranno parte del DC Universe, pur restando sotto l'egidia dei DC Studios, progetti come The Batman - Parte II e Joker: Folìe a Deux, sui quali Gunn ha confermato di voler continuare a lavorare. Soddisfatti? Diteci la vostra! Dave Bautista, intanto, si è già tirato fuori per il ruolo di Bane.