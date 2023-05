DC Universe, secondo David Zaslav 'James Gunn è in missione per conto di Dio'

Se James Gunn sarà o meno il deus ex machina del DC Universe lo scopriremo solo tra qualche tempo, magari già a partire da The Flash: il regista di The Suicide Squad gode però della fiducia incondizionata di Warner Bros., come dimostrano le parole con cui il presidente David Zaslav ha ribadito il suo appoggio all'operazione.

Mentre James Gunn torna a parlare di un possibile Black Superman, infatti, proprio Zaslav si dice assolutamente fiducioso nell'operato del regista e di Peter Safran, lasciandosi inoltre andare, per quanto riguarda Gunn, ad un'uscita vagamente mistica che sembra uscita da una delle scene più famose di The Blues Brothers.

"Abbiamo James Gunn e Peter Safran che stanno lavorando davvero duro sul DC Universe, che rappresenterà un momento di crescita importantissimo per questa compagnia. Siamo molto ottimisti per quanto riguarda DC. La prima versione dello script di Superman è andata. James Gunn è in missione per conto di Dio. Per noi è il momento di mostrare con DC di cosa siamo capaci e quanto vogliamo puntare su questa crescita sostenibile e a lungo termine" sono state le parole di Zaslav.

Che si tratti di un ottimismo motivato o meno non possiamo ancora saperlo: la voglia di mettercela tutta, comunque, sembra effettivamente esserci. A proposito di Superman, intanto, a Bruce Campbell non dispiacerebbe una versione ispirata a Kingdome Come.