The Batman, rumor clamoroso: James Gunn vuole Robert Pattinson nel canone DC Universe?

I rumor legati ai piani dei DC Studios sono ormai diventati all'ordine del giorno. James Gunn e Peter Safran si sono messi subito all'opera dopo la rivoluzione Warner e i fan vorrebbero scoprire il prima possibile qualcosa in più sul futuro dei loro amati eroi, da Superman a Wonder Woman.

Nelle scorse ore, alcune fonti di Variety hanno fatto trapelare in rete una nuova indiscrezione riguardante il Batman diretto da Matt Reeves, che sicuramente non passerà inosservata. Secondo il rumor, Gunn e Safran vorrebbero integrare l'uomo pipistrello di Robert Pattinson nell'Universo DC.

Come tutti ben sapete però, la pellicola di Reeves è da sempre stata considerata come esterna a qualsiasi altro universo narrativo e progetto creato dalla vecchia gestione di Warner Bros. Pictures. Se la notizia si rivelasse veritiera, andrebbe a stravolgere di parecchio quanto appreso fino a questo momento. Infatti, sappiamo che l'universo di The Batman è destinato ad espandersi con diversi progetti in cantiere attualmente in sviluppo, come la serie televisiva The Penguin con protagonista Colin Farrell.

In attesa di scoprirne di più, vi ricordiamo che recentemente James Gunn ha parlato sui social del futuro di Superman. Ma voi cosa ne pensate? I piani per il Batman di Pattinson subiranno davvero un così grande cambiamento? Diteci la vostra qui sotto nei commenti!