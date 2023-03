DC Universe, il regista di Nightwing: 'Io ci spero ancora'

L'universo cinematografico DC ne ha subiti di sconvolgimenti nel corso di questi ultimi anni, tra uno Snyderverse ormai completamente affondato e un rinnovamento ad opera di James Gunn e Peter Safran che spera di portare una ventata d'aria fresca: qualcosa, però, andrà comunque recuperato, e Chris McKay spera si tratti del suo Nightwing.

Mentre James Gunn conferma il ritorno di Margot Robbie, infatti, McKay torna a parlare del progetto in cui fu coinvolto in qualità di regista prima che il DC Extended Universe alzasse bandiera bianca, dicendosi sempre interessato a riprendere il discorso qualora la ditta Gunn/Safran decidesse di puntare sul personaggio.

"Guardate, io spero sempre di poter fare qualcosa. Ora che è coinvolto James Gunn... Non ne ho ancora parlato né con lui né con altri, ma io amo quel personaggio. Spero di poter fare qualcosa con lui, sarebbe fantastico" sono state le parole di Chris McKay, che fu indicato da Warner come regista del progetto dopo il successo di Lego Batman.

Vedremo se il buon Dick Grayson riuscirà una volta per tutte a fare il suo esordio sul grande schermo: come vedreste una simile eventualità? Diteci la vostra nei commenti! Nightwing a parte, intanto, James Gunn è stato accusato di favorire sua moglie Jennifer Holland per i progetti targati DCU.