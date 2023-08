DC Universe, perché la mappa di cui parla James Gunn è così importante?

Il mondo DC, a differenza di quello Marvel che è sempre stato ambientato nel mondo reale, ha una geografia propria che, nel corso degli anni, non è mai stata realmente chiarita. Le recenti dichiarazioni di James Gunn sembrano far intendere che, finalmente, si sta cercando di "mappare" questo mondo.

Dopo che James Gunn ha parlato di una mappa dell'universo DC, i fan hanno iniziato a chiedersi quanto, effettivamente, possa servire chiarire questo aspetto in modo da rendere più chiara e lineare la narrazione e il "posizionamento" dei vari personaggi. Se nella Marvel, le storie sono prevalentemente ambientate in posti realmente esistenti come New York, Los Angeles e San Francisco, i racconti della DC si svolgono, principalmente, in città inventate come Gotham City e Metropolis.

L'avere al centro della propria narrazione luoghi inventati mette al riparo da uno dei pericoli più grandi dei cinecomic: avvicinarsi fin troppo alla realtà. Il botteghino di moltissimi prodotti Marvel, negli ultimi anni è stato influenzato dal modo in cui vendono disegnati certi paesi o raccontate delle storie che potrebbero "offendere" in qualche modo la cultura di determinati luoghi. Un problema di questo tipo è stato affrontato da Secret Invasion che è stato sottoposto a lunghi reshoot a causa dell'eccessiva somiglianza della storia originale alla situazione della guerra ucraino-russa.

Nel caso della DC, ambientando le storie in luoghi inventati, ci si mette al riparo da qualsiasi tipo di rischio che, in qualche modo, potrebbe intaccare anche i risultati dei film al botteghino. Nel frattempo si cerca di capire quali personaggi del DCEU torneranno nel reboot di Gunn. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!