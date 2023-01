DC Universe, Jensen Ackles diventa il Batman di James Gunn in una nuova fan-art

Con un DC Universe da rifondare completamente, il pensiero va immediatamente ai suoi nomi più altisonanti: cosa ne sarà di Batman e Superman? Per quanto riguarda il primo, sappiamo che la versione di Robert Pattinson continuerà a viaggiare su un binario parallelo: a chi toccherà, dunque, difendere la Gotham targata James Gunn?

Di nomi tirati in ballo ce ne sono un'infinità, e mentre qualcuno si chiede quale personaggio potrebbe interpretare Kevin Bacon nel nuovo universo DC, qualcun altro pensa invece a chi, di fatto, Batman lo ha già interpretato, seppur non nella sua versione in carne ed ossa: stiamo parlando di Jensen Ackles.

La star di Supernatural, che a proposito di supereroi è recentemente tornata alla ribalta con il Soldier Boy di The Boys, ha infatti già avuto modo di prestare la sua voce a Bruce Wayne in occasione del film animato Batman: Il Lungo Halloween ispirato all'omonima graphic novel: perché, allora, non farci un pensierino anche per i film del franchise capitanato da James Gunn e Peter Safran?

Una nuova fan-art risponde proprio a questa domanda, immaginando Ackles nei panni del nuovo Batman del DC Universe: cosa ve ne pare? Scelta azzeccata o si può fare di meglio? Diteci la vostra nei commenti! James Gunn, intanto, è già al lavoro su una serie TV del DC Universe.