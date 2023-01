DC Universe, Jason Momoa sarà sia Aquaman che Lobo? La risposta dell'attore

Da quando James Gunn e Peter Safran sono diventati i nuovi capi del DC Universe si sono ricorse voci e rumor sul futuro del franchise e sui personaggi e le storie che ne faranno parte. Una delle ipotesi più accreditate riguarda Jason Momoa e la possibile interpretazione di Lobo, nonostante il suo legame con Aquaman.

Jason Momoa potrebbe lasciare Aquaman per interpretare Lobo nel futuro del DC Universe? Oppure interpreterà entrambi?



Ecco le ultime dichiarazioni della star di Justice League, dopo la riunione con Gunn e Safran:"Sarò sempre Aquaman. Ci sono rumor... Sarò sempre Aquaman, ma potrebbero esserci anche altri personaggi. Posso interpretarne altri. Posso essere divertente e selvaggio, ma anche pieno di fascino per una volta!".



L'attore ha descritto anche l'incontro con Gunn e Safran:"Davvero grandiosa [la riunione]. Sono stato nella sede di Warner Bros. e hanno apprezzato molte delle cose che sto facendo, presto arriveranno tante belle cose! Aquaman and the Last Kingdom uscirà a dicembre". Jason Momoa promette un annuncio clamoroso imminente e vi aggiorneremo sugli sviluppi del DC Universe.



Nel frattempo non ha escluso affatto la possibilità di interpretare un altro personaggio nel DC Universe ma per il momento l'unica certezza sembra essere la totale partecipazione della star al nuovo corso targato Gunn/Safran.

Lobo sarà una new entry DC come ha annunciato a dicembre James Gunn. I fan non vedono l'ora di scoprire chi sarà l'attore che rivestirà il ruolo.