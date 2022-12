DC Universe, James Gunn promette sinergia con DC Comics

Universi cartacei e cinematografici hanno sempre seguito linee perfettamente parallele, per quanto riguarda il mondo dei fumetti: la regola vale per il Marvel Cinematic Universe ed è sempre valsa anche per il DC Extended Universe, ma la musica potrebbe esser destinata a cambiare con l'arrivo di James Gunn nella sala dei bottoni.

Dopo aver parlato di Justice League Unlimited e Young Justice come fonti d'ispirazione per il suo DC Universe, infatti, il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad ha spiegato la sua volontà di interagire in maniera molto più stretta con i colleghi della sezione comics per quanto riguarda lo sviluppo di questo universo narrativo.

"Sto lavorando a questo con il mio amico Jim Lee" sono state le parole con cui Gunn ha risposto, su Mastodon, a chi gli chiedeva lumi sulla possibilità che DC Universe e DC Comics potessero andare a braccetto nel prossimo futuro. Resta da vedere, chiaramente, quanto influirà questa collaborazione: potrebbe trattarsi, comunque, di un elemento sul quale puntare per provare a staccarsi definitivamente dall'ombra di quell'MCU che i vertici DC hanno probabilmente troppo spesso tentato di imitare.

Cosa ne dite? Pensate che un progetto del genere possa dar vita effettivamente a qualcosa di valido e originale? Diteci la vostra nei commenti! David Ayer, intanto, ha negato di aver incoraggiato le critiche a James Gunn dopo gli insulti ricevuti dal regista sui social.