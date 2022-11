DC Universe, James Gunn e Peter Safran hanno quasi finito le 'linee guida' del franchise

La Warner Bros. Discovery sta dando al futuro dei film e delle serie DC una direzione completamente nuova. La società ha creato i DC Studios incaricando James Gunn e Peter Safran di dirigere l'intero franchise. I produttori si occuperanno di tutti i progetti del nuovo DCU esclusi i franchise di The Batman di Matt Reeves e di Joker di Todd Phillips.

Nel corso di una recente discussione con RBC, il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha parlato proprio del progetto DC Studios affidato a Gunn e Safran, rivelando anche che i due sono quasi al termine del loro lavoro su quelle che saranno le linee guida del nuovo franchise, il quale impiegherà diversi anni per concretizzarsi al cinema.

Il duo ha iniziato il suo lavoro creando una "bibbia" per il DCU, stabilendo le varie storie che vogliono raccontare, i personaggi che vogliono includere e le regole che vogliono rispettare. Questa è la tabella di marcia dei DC Studios, e Zaslav ha dichiarato ieri che Gunn e Safran stanno "arrivando alla fine" della messa a punto di questo enorme piano.

Sempre nel corso della stessa discussione, Zaslav ha ribadito come nel futuro del DC Universe "non ci saranno quattro Batman". The Wrap ha interpretato quest'ultima battuta come la volontà di abbandonare anche il concetto stesso di Multiverso. A questo punto non rimane che fare due conti. Il Batman di Michael Keaton sarebbe stato un ritorno nostalgico pensato solo per Batgirl – ora cancellato – e The Flash.

Sappiamo che quest’ultimo conterrà anche il Batman di Ben Affleck, che ha anche un cameo nel secondo capitolo di Aquaman, ma Affleck stesso aveva dichiarato tempo fa l’intenzione di abbandonare i panni del Cavaliere Oscuro in maniera definitiva. Non sappiamo se nel frattempo abbia cambiato idea o se ci sarà ancora spazio per lui nel nuovo DCU di Gunn e Safran.

Nelle ultime ore, Gunn ha postato un'immagine di Mister Terrific. Sarà questo uno dei nuovi personaggi DC a debuttare al cinema?