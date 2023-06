DC Universe, James Gunn e Peter Safran erano aperti ad avere Ezra Miller nella nuova saga

In questi giorni nelle sale il DC Extended Universe ha presentato una nuova tappa del suo tormentato percorso, The Flash, primo film con protagonista Barry Allen, interpretato da Ezra Miller. Da tempo i fan si chiedono quale sarà il destino della versione del personaggio di Miller nel DC Universe, il nuovo corso firmato James Gunn.

Il film non sta ottenendo grandi riscontri al box-office ma prima dell'uscita nelle sale pare che Gunn e Safran non abbiano chiuso la porta ad una presenza di Ezra Miller nel nuovo franchise.



Secondo The Hollywood Reporter, The Flash di Miller poteva essere inserito in qualche serie HBO Max oppure in qualche film in un ruolo secondario. Tuttavia, l'ipotesi sembra allontanarsi all'orizzonte, soprattutto dopo i risultati di The Flash al botteghino e alle vicissitudini personali di Ezra Miller.



Dopo aver diretto The Flash, Andy Muschietti dirigerà Batman nel nuovo corso DC:"Lo studio voleva raccontare la storia e ovviamente ho convenuto che fosse una grande storia. È fondamentalmente un viaggio nel tempo che include la storia delle origini, fondamentalmente la madre e il padre, e il loro incidente. Tutti questi elementi erano in qualche modo collegati a questa cosa".



Nel cast di The Flash anche Michael Keaton che torna nel ruolo di Batman, Sasha Calle, Kiersey Clemons e Michael Shannon.

Non perdetevi su Everyeye la recensione di The Flash, di Andy Muschietti. Ezra Miller ha vissuto un 2022 molto complicato e ha creato qualche grattacapo a Warner Bros. ma la situazione si è poi ristabilita definitivamente.