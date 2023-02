DC Universe, James Gunn ha confermato l'arrivo di Nightwing?

Il totopersonaggi in chiave DC Universe è ovviamente partito sin dalle prime ore seguite all'annuncio di James Gunn e Peter Safran come nuovi padri fondatori del franchise: i papabili per un posto nella saga sono ovviamente un'infinità, ma il regista di The Suicide Squad potrebbe già averci regalato alcuni indizi al riguardo.

Proprio in queste ore James Gunn ha infatti pubblicato una lista di 10 personaggi, di cui 5, stando alle parole del regista stesso, avrebbero già un posto assicurato nel futuro del franchise: in molti, però, non hanno potuto fare a meno di notare una ridondanza rispetto a un'altra lista pubblicata alcune ore prima in un articolo che elencava 8 personaggi in odore di DC Universe.

Ridondanza che porta il nome di Nightwing: il nostro è infatti presente in entrambe le liste e, volendo considerare quella pubblicata da Gunn come una vera e propria risposta al primo elenco, è facile immaginare che il fatto che il regista abbia nominato nuovamente l'aiutante di Batman sia stato un modo per facilitarci il compito e lasciarci indovinare almeno uno dei nomi sui quali il buon James ha già intenzione di puntare.

La comparsa di Nightwing è dunque più che una possibilità: credete sia il cavallo giusto su cui puntare o avreste preferito altro? Diteci la vostra nei commenti! Sempre James Gunn, intanto, ha parlato della differenza d'età tra Batman e Superman.