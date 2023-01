DC Universe, James Gunn conferma il multiverso: 'Sarà una cosa alla Elseworld'

Che ruolo ha The Batman nel DC Universe? E Joker? Farà tutto parte dello stesso universo o si tratterà di storyline parallele? Più volte ci siamo posti queste domande nel corso di questi ultimi mesi prima che James Gunn vi rispondesse pochi minuti fa: il boss di DC Studios ha finalmente fatto chiarezza sui suoi piani.

Dopo aver annunciato i primi progetti targati DC Universe, Gunn ha infatti spiegato di voler adottare un approccio alla Elseworld per questo neonato universo condiviso: il DC Universe seguirà dunque una sola linea temporale, ma altri progetti come i già citati The Batman e Joker continueranno a seguire la propria strada in maniera completamente indipendente.

"Sì, quello DC è un multiverso, ma noi ci concentreremo su un solo universo di questo multiverso. E se qualcosa non farà parte del DC Universe lo faremo capire molto chiaramente. Quindi ci saranno cose più adulte come quelle di Todd Philips, Joker, o anche progetti d'animazione per i ragazzi come Teen Titans Go, ma diremo molto chiaramente che si tratta di DC Elseworlds proprio come accade nei fumetti" sono state le parole del regista.

Più chiaro di così, insomma... Cosa ne dite? Vi piace questo tipo di approccio? Diteci la vostra nei commenti! Sempre James Gunn, inoltre, ha parlato della possibilità che Jason Momoa vesta i panni di Lobo.