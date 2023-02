DC Universe, James Gunn anticipa il ritorno di John Economos di Steve Agee

Il co-responsabile dei DC Studios James Gunn ha appena anticipato un grandissimo ritorno: John Economos di Steve Agee, l'attore che ha partecipato, tra i tanti progetti, a The Suicide Squad - Missione suicida e Peacemaker.

Così ha scritto Gunn in un post su Twitter: "Buon compleanno al mio grande amico e collaboratore Economos (che vedrai prima di quanto pensi)". Seguono due foto in cui il celebre attore di The Griffith Witch Project, Guardiani della galassia Vol. 2 e Modern Family balla in compagnia di altre persone. Un messaggio decisamente breve, ma che riesce comunque a entusiasmare i fan. E le novità non finiscono qui: Steve Agee improvvisa una scena di Peacemaker insieme a John Cena!

Per chi non lo sapesse, John Economos è un membro di ARGUS e aiutante di Amanda Waller (alto funzionario del governo degli Stati Uniti e direttore di ARGUS stesso). Il personaggio, noto per la serietà e la dedizione sul lavoro, figura sia in The Suicide Squad che in Peacemaker, e non è chiaro in quale prodotto DC tornerà a partecipare.

Il 2023 è un anno incredibilmente ricco per il DC Universe, considerando la pubblicazione di Shazam! Furia degli Dei (17 marzo 2023), The Flash (16 giugno), Blue Beetle (18 agosto), Aquaman e il Regno Perduto (25 dicembre), a cui si aggiungono a seguire Joker: Folie è deux (4 ottobre 2024) e soprattutto Peacemaker 2, la cui data è ancora incerta: stando ad alcune indiscrezioni, probabilmente arriverà sullo schermo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Tuttavia, i fan possono immaginare con facilità quando uscirà la seconda parte sul pacifista Christopher Smith: James Gunn rivela quando iniziano le riprese di Peacemaker 2!