DC Universe, James Gunn accusato di favorire la moglie Jennifer Holland

Fin da quando ha preso le redini del nuovo DC Universe, il regista James Gunn è stato sotto costante scrutinio da parte dei fan della saga, pronti a criticare ogni sua mossa falsa: il bersaglio preferito, in questo caso, è Jennifer Holland, attrice e moglie dell'autore.

In particolare, sono in molti ad accusare James Gunn di nepotismo dopo che Jennifer Holland è stata scelta per diversi progetti DC. Ora, rispondendo ad un tweet abbastanza esplicito che gli intimava di smetterla di "inserire tua moglie in ogni progetto DC", il neo co-presidente dei DC Studios ha notato che in realtà finora ha l'unico film DCU per cui ha selezionato Jennifer Holland è stato The Suicide Squad. L''autore dei DC Studios ha specificato che "non ho avuto nulla a che fare con il casting di nessun altro progetto" e ha rimproverato gli haters e detrattori per essere "profondamente bisognosi di motivi per odiare".

James Gunn ha diretto The Suicide Squad del 2021, con Jennifer Holland al fianco di Margot Robbie, John Cena, Idris Elba e Pete Davidson. L'attrice ha avuto un ruolo fondamentale anche nella serie Peacemaker di HBO Max, disponibile in Italia su TimVision, creata, scritta e diretta da James Gunn come spin-off televisivo di The Suicide Squad, con John Cena di nuovo nei panni dell'omonimo supereroe. Gli altri crediti DCU di Jennifer Holland, tuttavia, non coinvolgono direttamente James Gunn dietro la sedia del regista, inclusi Black Adam e Shazam: Fury of the Gods.

Notizia di questa settimana, James Gunn dirigerà Superman Legacy: un consiglio non richiesto per far rodere i fegati degli haters? Affidare il ruolo di Lois Lane a Jennifer Holland!